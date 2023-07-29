19:51, 29 июля 2023
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Экс-солистка «ВИА Гры» сообщила о проблемах со здоровьем
Экс-солистка группы «ВИА Гра» Седокова сломала ногу перед концертом.
Фото: @annasedokova
О проблемах со здоровьем сообщила экс-солистка группы «ВИА Гра», певица Анна Седокова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Артистка рассказала, что у нее диагностировали компрессионный перелом ноги.
«Была у доктора, он сказал, что срочно нужны костыли и сапог. У меня компрессионный перелом в двух местах. Костыли на три недели», — поделилась Седокова с подписчиками.
Певица повредила ногу перед одним из выступлений, однако не стала отменять концерты, отметили в СМИ.
Ранее Седокова записала видео в московском подземном переходе. Она прошлась по нему с бокалом вина.