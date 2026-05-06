Экс-сотрудника телеканала задержали в Москве за распространение детского порно

24-летнего москвича задержали за распространение детской порнографии. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета в Telegram.

Как уточняет Baza, речь идет о бывшем сотруднике федерального телеканала Иване А. По данным следствия, с февраля 2022 года по май 2024-го молодой человек хранил в телефоне порнографические материалы в том числе с участием несовершеннолетних, а также распространял их в интернете. Известно о 40 эпизодах преступления.

Москвича задержали, вину он признал. Возбуждено уголовное дело.

