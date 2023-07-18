Экс-супруг Екатерины Климовой накопил многомиллионный долг по алиментам

Многомиллионный долг по алиментам накопил экс-супруг актрисы Екатерины Климовой, актер Игорь Петренко. Соответствующая информация появилась на сайте Федеральной службы судебных приставов.

В банке данных исполнительных производств указано, что артист не выплатил долг размером 4,8 миллиона рублей. По данным СМИ, ранее у Петренко образовалась аналогичная задолженность в шесть миллионов рублей, однако в 2022 году он практически полностью ее погасил.

Климова и Петренко прожили в браке 10 лет — с 2004 по 2014 годы. У них есть два общих несовершеннолетних сына — 17-летний Матвей и 15-летний Корней.

Ранее лишением свободы за долги по алиментам пригрозили звезде сериала «Кадетство» Кириллу Емельянову. По словам его экс-супруги Екатерины Директоренко, артист после развода не участвует в воспитании сыновей.