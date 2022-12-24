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19:01, 24 декабря 2022
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Экс-участница группы Reflex раскрыла свой вес после родов

Экс-участница группы Reflex раскрыла свой вес после родов
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Экс-участница группы Reflex, известная певица Евгения Малахова раскрыла свой вес спустя 10 месяцев после родов. Своими параметрами исполнительница поделилась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Мой рост 178, а вес — 50 килограммов. Но это очень мало», — призналась подписчикам 34-летняя артистка.

При этом певица призналась, что любит поесть, а ее фаворитами в еде являются творожные сырники со сгущенкой.

Ранее фигура недавно родившей Евгении Малаховой в бикини восхитила пользователей сети.

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