Экс-участница группы «Ранетки» заключила брак с женщиной и родила сына

Экс-участница группы «Ранетки» Лена Третьякова покинула Россию и переехала в Аргентину вместе со своей спутницей жизни Дианой, которую называет женой. В новой стране женщины заключили брак и завели ребенка, сообщила знаменитость в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы в официальном браке, который имеет силу во всем мире (кроме стран, где это не принимается). В свидетельство о рождении сына тоже мы вдвоем. Здесь нет граф "мама" и "папа"», — объяснила Третьякова.

В начале августа 33-летняя экс-«Ранетка» родила сына Леонеля Кристиана. На вопрос подписчика Третьякова уточнила, что не делала ЭКО и искусственную инсеминацию. «Ребенок зачат дома. Можно я не буду описывать процесс, а положусь на вашу фантазию?» — написала она.

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