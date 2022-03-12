В Москве арестовали имущество экс-участницы списка Forbes

В Москве суд арестовал имущество бывшей владелицы производства «Русский продукт» и банка БКФ, экс-участницы списка Forbes Ольги Миримской. Об этом сообщает издание РБК.

Арест наложили в рамках уголовного дела о взятке, возбужденного в отношении Миримской и следователя Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области Юрия Носова. Бизнесвумен владеет автопарком с иномарками Porsche Carrera, Mercedes Benz ML63AMG, Mercedes Benz SL500, Porsche Cayenne Turbo, Mazda 323 °F, а также автомобилями ГАЗ-13. Кроме того, суд арестовал 12 построек в поселке «Николина гора» (ДСК «Ранис»), 13 жилых и нежилых зданий, расположенных в районе поселка Николина гора, девять земельных участков в Московской области и четыре помещения в центре столицы.

Аресту также подверглась доля в уставном капитале компаний, контролируемых банком БКФ: ООО «Лантрес», ООО «Максима капитал менеджмент», ООО «Стардом менеджмент» и ООО «Симлекс». Владелица имущества потеряла право распоряжаться им до 15 мая 2022 года, говорится в постановлении суда.

В разговоре с РБК защита Миримской заявила, что дело является заказным, так как стоимость арестованного имущества многократно превышает размер предполагаемого штрафа за взятку. Сама предпринимательница в открытом письме главе СКР Александру Бастрыкину назвала случившееся местью со стороны ее экс-сожителя из-за «неудавшегося похищения дочери, которую пытаются вывезти в США».

Ранее подполковника полиции в Москве уличили в получении многомиллионной взятки. Было заведено уголовное дело.