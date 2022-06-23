Экс-участники «Ласкового мая» отреагировали на смерть Юрия Шатунова

Экс-участники группы «Ласковый май» отреагировали на смерть певца Юрия Шатунова. Слова бывшего солиста Сергея Серкова и экс-барабанщика «Ласкового мая» Сергея Ленюка цитирует РБК.

«Светлый, добрый человек. Безумно талантливый. Дружили всю жизнь. Недавно общались. Горе», — передал слова Серкова его представитель.

Ленюк сообщил, что информация о смерти Шатунова пока «не укладывается в голове». «Все в растерянности», — добавил он.

Владимир Виноградов, режиссер фильма о «Ласковом мае», заявил в разговоре с РБК, что Шатунов был «очень мягким, спокойным, светлым и достаточно застенчивым человеком». Они с певцом познакомились на премьере картины. «Он сильно контрастировал с тем, как мы представляем себе звездных людей», — отметил Виноградов.

Шатунов умер от острой сердечной недостаточности, сообщили СМИ в четверг, 23 июня. Врачи диагностировали у артиста острый трансмуральный инфаркт миокарда.