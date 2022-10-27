Пользователей сети восхитила фигура экс-возлюбленной Тимати

Фигура экс-возлюбленной рэпера Тимати модели Анастасии Решетовой восхитила пользователей запрещенной соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Знаменитость опубликовала серию снимков в атласном платье-комбинации голубого цвета. Образ дополнили массивное колье и кольца, а также бежевые туфли-лодочки. Волосы Решетова собрала в пучок, выпустив несколько прядей у лица.

«Фигура огонь», «Вы так сильно похудели», «Цвет платья очень идет — бомба», «Вы такая красивая», «Очень постройнела», «Шикарная», «Анастасия, уже слишком худо, раньше было лучше», — написали подписчики модели.

Ранее бывшая возлюбленная Тимати назвала идеальный для похудения продукт. Поддерживать себя в форме ей позволяет артишок.