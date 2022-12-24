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14:13, 24 декабря 2022
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Экс-возлюбленный певицы Славы впервые прокомментировал их расставание

Экс-возлюбленный певицы Славы впервые прокомментировал их расставание
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Экс-возлюбленный певицы Славы (Анастасия Сланевская) бизнесмен Анатолий Данилецкий впервые прокомментировал информацию о расставании со звездой. Его слова цитирует издание StarHit. Он отметил, что между ними накопились определенные проблемы, о которых артистка поспешно и эмоционально сообщила подписчикам.

«Мы не смогли встретиться и серьезно обговорить. Я и виноват. Во многом. Тем не менее я ее люблю и хочу сохранить добрые отношения, если нельзя вернуться в то время, когда мы были неразделимы», — поделился Данилецкий.

Ранее Слава поделилась эмоциями от разрыва 20-летних отношений с Данилицким. Она призналась, что чувствует себя подавленно. «Глаза грустные, но тут ничего не поделаешь. Врать я не умею, чувства скрывать тоже. Плохо мне», — сообщила она подписчикам.

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