Экс-жена известного футболиста раскрыла личный способ избавиться от депрессии
Модель Мария Погребняк призналась, что избавляется от тревог с помощью спорта.
Личный способ избавиться от тревог и пережить депрессию раскрыла в своем Telegram-канале экс-жена футболиста Павла Погребняка, модель и дизайнер Мария Погребняк. Она призналась, что избавляется от различного рода беспокойств с помощью спорта.
Отжимаюсь, подтягиваю штангу и ощущаю силу, которая пронизывает каждую клеточку моего тела. Тренажерный зал — это не только место, где я формирую свою фигуру и повышаю выносливость, но и настоящий оазис для поддержания эмоционального равновесия
«С каждым ударом по груше или приседом с гантелями я словно избавляюсь от лишних негативных эмоций и стресса. Городской шум и суета исчезают, а мое внимание перенаправляется на физическую активность», — рассказала Погребняк.
Ранее быстрый метод снятия стресса раскрыл психолог Денис Долгов. Он посоветовал снимать мышечные зажимы при помощи техники прогрессивной релаксации.