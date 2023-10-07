Экс-жена известного футболиста раскрыла личный способ избавиться от депрессии

Отжимаюсь, подтягиваю штангу и ощущаю силу, которая пронизывает каждую клеточку моего тела. Тренажерный зал — это не только место, где я формирую свою фигуру и повышаю выносливость, но и настоящий оазис для поддержания эмоционального равновесия