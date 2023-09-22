В Москве задержали экс-жениха Анастасии Волочковой

Экс-жениха балерины Анастасии Волочковой, кондитера Дмитрия Дюрана задержали в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает Mash.

Подозреваемого отправили под арест. Известно, что Дюран еще два года назад занимал деньги для расширения своего бизнеса, но в итоге перестал выплачивать долг и пропал. Тогда кредиторы написали сразу несколько заявлений в полицию.

Сейчас, когда его задержали, выяснилось, что он успел обмануть около 50 человек. Общая сумма ущерба составила около 100 миллионов рублей.

Ранее экс-возлюбленный Волочковой Сергей Кузнецов жестоко избил свою жену.