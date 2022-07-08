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Элджея и Ивлееву заметили вместе в Москве после развода

Элджея и Ивлееву заметили вместе в Москве после развода
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Рэпера Элджея и блогера Анастасию Ивлееву заметили вместе в Москве после развода. Фотографию стоявших рядом автомобилей экс-супругов опубликовали в Telegram-канале PEOPLETALK.

По данным источника, BMW Элджея и Lamborghini Ивлеевой были припаркованы во дворе дома разведенной пары в районе Хамовники. Администрация сообщества отметила, что снимки нельзя считать официальным доказательством воссоединения супругов, однако пост вызвал бурную одобрительную реакцию среди фолловеров.

Ранее в СМИ появилась информация, что при разводе Ивлеева оставила бывшего мужа без жилья. Блогер забрала у Элджея двухэтажный дом в Подмосковье, гараж с пятью автомобилями и землю. У рэпера при этом остались две машины и прописка в квартире матери в Новосибирске.

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