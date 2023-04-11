Электронную повестку призывнику запланировали считать врученной через семь дней

Согласно законопроекту о едином реестре военнообязанных, повестку планируют считать врученной через семь дней после ее размещения. Текст поправок опубликован на портале Госдумы.

Согласно законопроекту, этот механизм будет действовать, даже если военнообязанный не получил и не расписался за повестку лично или не увидел ее в электронном виде.

Ранее стало известно, что в России создадут реестр электронных повесток с автоматическим вручением в случае принятия поправок к закону о реестре военнообязанных. Законопроект будет рассмотрен во вторник, 11 апреля.