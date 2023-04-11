14:24, 11 апреля 2023
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Электронную повестку призывнику запланировали считать врученной через семь дней
Электронную повестку призывнику в реестре запланировали считать врученной через семь дней.
Фото: Clique Images / Unsplash
Согласно законопроекту о едином реестре военнообязанных, повестку планируют считать врученной через семь дней после ее размещения. Текст поправок опубликован на портале Госдумы.
Согласно законопроекту, этот механизм будет действовать, даже если военнообязанный не получил и не расписался за повестку лично или не увидел ее в электронном виде.
Ранее стало известно, что в России создадут реестр электронных повесток с автоматическим вручением в случае принятия поправок к закону о реестре военнообязанных. Законопроект будет рассмотрен во вторник, 11 апреля.