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В центре Москве неизвестный украл электросамокаты на 1,4 миллиона рублей

В центре Москве неизвестный украл электросамокаты на 1,4 миллиона рублей
Фото: Галина Барбиер / Globallookpress.com

Неизвестный тайно похитил с парковочного места на паркинге в центре Москвы три электросамоката. Об этом в четверг, 21 апреля, «Мосленте» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным пресс-службы, заявление в полицию подал 42-летний москвич. Он сообщил, что злоумышленник украл транспортные средства марки Dualtron на улице Сергея Макеева, дом 9. Общая сумма ущерба, по словам пострадавшего, составила 1,4 миллиона рублей.

«По данному факту возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Изучаются данные с камер видеонаблюдения. Предполагаемого преступника и похищенные им электросамокаты разыскивают», — сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили об изменении ограничений для пользователей кикшеринга. Поправки в ПДД установят приоритетность передвижения по велоинфраструктуре, ограничение скорости до 25 километров в час и единые «медленные зоны».

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