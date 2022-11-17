Елена Блиновская высказалась о российских женщинах

О российских женщинах в интервью 5-tv.ru высказалась телеведущая и блогерша Елена Блиновская. Она заявила, что россиянки стали сильными, яркими и смелыми, что, однако, пагубно влияет на их отношения с мужчинами.

«У нас сейчас общество такое — феминистически настроенное, и на самом деле это идет от недоверия к мужчинам или страха их потерять. И нужно сейчас направлять людей в другую историю — в доверие мужчинам, чтобы возвращать им силу», — объяснила она.

Блиновская отметила, что современным женщинам следовало бы немного сбавить обороты и стать чуть менее независимыми. По ее мнению, баланс в отношениях мужчины и женщины наступит только при достижении максимального взаимопонимания и доверия. Это поможет мужчинам отдавать нужную энергию в семью, а женщинам — не взваливать чересчур много обязанностей на себя, добавила блогерша.

Ранее популярная блогер и телеведущая Елена Блиновская назвала отличительное качество москвичей.