Люди
17:39, 17 ноября 2022
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Елена Блиновская высказалась о российских женщинах

Елена Блиновская высказалась о российских женщинах
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

О российских женщинах в интервью 5-tv.ru высказалась телеведущая и блогерша Елена Блиновская. Она заявила, что россиянки стали сильными, яркими и смелыми, что, однако, пагубно влияет на их отношения с мужчинами.

«У нас сейчас общество такое — феминистически настроенное, и на самом деле это идет от недоверия к мужчинам или страха их потерять. И нужно сейчас направлять людей в другую историю — в доверие мужчинам, чтобы возвращать им силу», — объяснила она.

Блиновская отметила, что современным женщинам следовало бы немного сбавить обороты и стать чуть менее независимыми. По ее мнению, баланс в отношениях мужчины и женщины наступит только при достижении максимального взаимопонимания и доверия. Это поможет мужчинам отдавать нужную энергию в семью, а женщинам — не взваливать чересчур много обязанностей на себя, добавила блогерша.

Ранее популярная блогер и телеведущая Елена Блиновская назвала отличительное качество москвичей.

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