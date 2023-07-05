44-летняя Елена Летучая показала фигуру в нижнем белье

Фигуру в нижнем белье показала 44-летняя телеведущая Елена Летучая в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Россияне раскритиковали звезду за откровенные снимки.

На опубликованных черно-белых фото Летучая позирует на кровати в комплекте кружевного нижнего белья. На снимках она изображена с чашкой кофе. Для фотосессии телеведущей сделали небрежную укладку и нанесли легкий макияж.

«Если красивое тело, наслаждайтесь с мужем. Зачем выставлять?», «Обязательно надо вывалить грудь?», «Завтра пригласят сняться в кино для взрослых», — возмутились комментаторы. Однако некоторые восхитились смелостью Летучей и отметили, что она отлично выглядит.

Ранее телеведущая вызвала споры в сети из-за фото в купальнике. Ее обвинили в отсутствии вкуса.