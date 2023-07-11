Елена Малышева назвала повышающие риск развития диабета лекарства

Лекарства, повышающие риск развития диабета, назвали терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман (https://m.lenta.ru/tags/persons/gandelman-german/) в эфире [программы] «Жить здорово!» на Первом канале. По их словам, таким побочным эффектом обладают статины.

«Статины снижают способность инсулина вырабатывать белки —переносчики глюкозы. Глюкоза в крови есть, она все выше и выше, а белков нет, поэтому сахар повышается», — объяснила Малышева механизм развития заболевания. Гандельман добавил, что выше всего риск диабета у тех, кто принимает розувастатин.

Терапевт рекомендовала пациентам, принимающим статины, следить за уровнем сахара в крови. Однако врачи подчеркнули, что, несмотря на побочные эффекты, статины положительно влияют на самочувствие больных и продлевают им жизнь.

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