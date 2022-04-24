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В России упал спрос на элитные туры за рубеж

В России упал спрос на элитные туры за рубеж
Фото: Gerrie van der Walt / Unsplash

Сотрудники турагентств рассказали «Коммерсанту», что число желающих организовать элитный тур в апреле оказалось на 60 процентов ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Оплатить размещение из-за персональных и банковских санкций стало труднее, добираться курортов в два раза дольше.

Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян сообщил, что туристы сейчас практически не могут самостоятельно забронировать и купить туры. Он добавил, что зачисление денег от российских юридических лиц даже в дружественных странах проходит проблематично, и чем выше суммы, тем больше шансов, что банк-получатель в стране откажет и вернет платеж назад, просто побоявшись копаться в составляющих этого платежа.

Ранее председатель правления Всероссийского объединения туристов, член общественного совета Ростуризма Роман Бобылев перечислил подходящие заграничные направления для летнего отдыха.

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