Опубликовано 03 июня 2026, 12:041 мин.
Элитный пентхаус Кобзона выставили на закрытую продажу
Mash: Пентхаус Кобзона на Новом Арбате выставили на закрытую продажу за ₽1 млрд.
Пентхаус певца Иосифа Кобзона, ушедшего из жизни в 2018 году, выставили на закрытую продажу. По данным Telegram-канала Mash, за элитную недвижимость на Новом Арбате запросили миллиард рублей.
Квартира площадью 600 квадратных метров находится на 16-м этаже московского ЖК «Груббер Хаус». В доме есть КПП и круглосуточно работает служба безопасности.
Недвижимость принадлежит вдове артиста. С момента его смерти в квартире ничего не менялось — остались оригинальная мебель и декор.
Ранее сообщалось, что певец Дима Билан продал дом площадью 440 квадратных метров на Новорижском шоссе.