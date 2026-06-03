Элитный пентхаус Кобзона выставили на закрытую продажу

Пентхаус певца Иосифа Кобзона, ушедшего из жизни в 2018 году, выставили на закрытую продажу. По данным Telegram-канала Mash, за элитную недвижимость на Новом Арбате запросили миллиард рублей.

Квартира площадью 600 квадратных метров находится на 16-м этаже московского ЖК «Груббер Хаус». В доме есть КПП и круглосуточно работает служба безопасности.

Недвижимость принадлежит вдове артиста. С момента его смерти в квартире ничего не менялось — остались оригинальная мебель и декор.

Ранее сообщалось, что певец Дима Билан продал дом площадью 440 квадратных метров на Новорижском шоссе.