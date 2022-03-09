Россиянка рассказала об эмоциональности москвичей на ролевых спектаклях

Россиянка Анастасия Киреева, открывшая свой иммерсивный Театр Живого Действия с ролевыми играми в Москве, в беседе с «Мослентой» рассказала об эмоциональных москвичах на своих спектаклях.

По словам Киреевой, в ее театре есть спектакль Perfect Sense, который существует почти пять лет. «Мы теперь шутим, что он пророческий», — отмечает собеседница в разговоре и рассказывает, что действие разворачивается в маленьком английском городке, где начинается эпидемия, при которой люди помимо прочего теряют свои вкусовые ощущения.

«В спектакле мы сделали акцент на вопросах, которые в обычных условиях у многих люде остаются в некой "слепой зоне ". Например, как выйти из будничной серости и сконцентрироваться на том, что в твоей жизни действительно важно? Ведь ты не знаешь, что будет завтра и наступит ли оно», — объяснила женщина.

Она рассказала, что самым впечатляющим моментом в этой постановке было утро последнего дня в этом воображаемом городе. Свет подсвечивал столики, за которыми сидел участники нашей постановки. И мы увидели, как они все обнимают друг друга, плачут и молчат, отметила собеседница.

Потом, по словам Киреевой, они начали вставать, ходить между столами и обнимать других участников. «И настает минута, когда, по сценарию, должна звучать финальная музыка. Мы запустили запись, а наши участники начали просто приглашать друг друга на танец. И все это — молча», — вспомнила женщина и добавила, что после спектакля люди не расходились еще минут 40, они познакомились, обменялись телефонами и затем еще долго постоянно приходили на постановки.

Ранее россиянка рассказала о месте снятия эмоционального напряжения в столице.