Эндокринолог назвала признаки цифрового переутомления

Признаки цифрового переутомления перечислила в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, это откладывание дел «на потом», проблемы с запоминанием информации, снижение продуктивности и хаотичный тайм-менеджмент.

«А самое для меня печальное из всего этого списка признаков — это синдром упущенных возможностей. Кажется, что весь мир куда-то мчится, что-то где-то происходит, а у тебя все по-старому. Ты безнадежно отстал», — написала Павлова.

Кроме психологических признаков цифрового переутомления она перечислила и физические. По словам врача, это головная боль, напряжение мышц и даже фантомные вибрации в районе бедер, схожие с вибрацией телефона в кармане. При этом мобильное устройство может в этот момент лежать в другом месте.

Единственным лечением Павлова назвала информационный детокс. Она посоветовала устраивать дни без телефона — отключать его и оставлять дома, отправляясь на прогулку или отдых на даче.

Ранее соблюдение информационной гигиены и установление границ назвал основными способами сокращения вреда от прочтения негативных новостей врач-психиатр Руслан Исаев.