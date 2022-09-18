Эндокринолог Павлова дала рекомендации при боли в горле

Рекомендации при больном горле и головной боли, способные облегчить состояние больного, в своем Telegram-канале дала врач-эндокринолог Зухра Павлова. Наиболее эффективным методом лечения она назвала полоскание.

«Можно с "Йодинолом", "Хлоргексидином", соком алоэ, солью или содой. После полоскания можно рассасывать аптечные пастилки с шалфеем или эвкалиптом, использовать спреи типа "Тантум верде" или "Йокс"», — написала она.

Головная боль, по ее словам, в данном случае может быть следствием интоксикации организма. Эндокринолог порекомендовала пить теплую воду с лимоном. При необходимости можно добавить обезболивающее, добавила она. В случае появления более серьезных симптомов, указывающих на ангину, Павлова порекомендовала незамедлительно обратиться к врачу.

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