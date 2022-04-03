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Эндокринолог развеяла миф о зависимости от сладкого

Эндокринолог развеяла миф о зависимости от сладкого
Фото: Yoshio Tsunoda / Globallookpress.com

Миф о физической зависимости от сладкого развеяла в беседе с «Мослентой» эндокринолог-диетолог, врач клиники «Семейная» Анна Левчина.

«Зависимости от сладкого как таковой не существует. Сладкое не вызывает физической зависимости, оно не вызывает зависимости, как от наркотиков. Единственное, что сладкое может вызывать — это зависимость психологическую», — рассказала специалист.

По ее словам, такое состояние характерно у людей, сидящих на диетах или пытающихся всеми силами отказаться от конфет и кондитерских изделий. А мозг реагирует так, что не сорваться на сладкое невозможно, если оно под запретом.

«Любой, кто запрещает себе что-то из еды, рано или поздно сорвется. То есть когда человек срывается, он думает, что он зависим, но самом деле он срывается, потому что он себе это запрещает», — объяснила диетолог.

Ранее эксперт в области ЗОЖ и спорта Екатерина Давыдова в назвала «Мосленте» наиболее безопасный для организма аналог сахара. Одним из вариантов замены Давыдова назвала стевию.

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