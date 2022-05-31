Москвичка попала в больницу из-за глотка «энергетика»

Москвичка попала в больницу и лишилась части желудка и пищевода, глотнув щелочь, оказавшуюся в бутылке из-под «энергетика». Пострадавшая добилась возбуждения уголовного дела лишь спустя год, пишет KP.RU.

По данным источника, инцидент произошел в июле прошлого года. 21-летняя сотрудница одного из столичных маникюрных салонов во время обеда сделала глоток из бутылки с этикеткой энергетического напитка, стоявшей на общем столе. Девушка тут же почувствовала сильное жжение в горле.

«У меня изо рта пошла пена, а что я чувствовала внутри, вообще невозможно передать словами», — цитирует ее рассказ «Комсомолка».

Администратор салона вызвала скорую и потерпевшую госпитализировали в токсикореанимацию НИИ имени Н.В. Склифосовского. Медики диагностировали у пациентки отравление щелочью с ожогами ротовой полости, гортани, пищевода и желудка. У девушки началось отмирание тканей органов пищеварения. В результате врачам пришлось удалить ей части пищевода и желудка. Пострадавшей оформили инвалидность.

Позже выяснилось, что кто-то из сотрудников салона хотел забрать домой средство для очистки маникюрных принадлежностей и перелил его в бутылку из-под энергетика, но забыл ее на обеденном столе. Возбуждено уголовное дело по статье 118 Уголовного кодекса («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Однако работника заведения, оставившего на обеденном столе бутылку с опасной жидкостью, до сих пор не вычислили, сообщает газета.

Ранее москвичке вернули на места «провалившийся» желудок и легкое после 20 лет болей.