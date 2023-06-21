Раскрыта опасность контакта человека с дикими ежами

Опасность контакта человека с дикими ежами раскрыл в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» главный специалист природоохранного фонда «Верховье» Павел Воеводин. Он заявил, что эти животные могут быть переносчиками бешенства.

Кроме того, в своих колючках ежи могут переносить блох и энцефалитных клещей. Поэтому зоолог не рекомендует приносить диких зверей в дом.

Кроме того, добавил эксперт, ежи могут быть очень шумными. Это стопоходящие ночные животные, и их топот по ночам может мешать людям спать.

Ранее было подсчитано количество обитающих в московских лесах ежей. Стало известно, что их более тысячи.