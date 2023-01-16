Москвичи выбрали русское название для сервиса Face Pay

Русскоязычное название для сервиса Face Pay выбрали 195 485 москвичей в ходе голосования на портале «Активный гражданин». Отмечается, что на финальном этапе предстояло выбрать один из пяти попавших в топ вариантов.

По итогам голосования сервис Face Pay будет переименован в «Систему биометрической оплаты». За этот вариант проголосовали 21 процент — 41 740 респондентов.

На втором месте по популярности ответов оказался вариант названия «Оплати улыбкой» с 19 процентами голосов. На третью строчку попало название «Облик», на четвертую — «Лицо Москвы», а на пятую — «Оплата взглядом».

Ранее шесть способов оплаты проезда предложили пассажирам московского метро.