Фанатка Гуфа потребовала от рэпера 500 тысяч рублей за отмену концерта в Москве

500 тысяч рублей за нанесенный материальный и моральный ущерб потребовала от рэпера Гуфа (Алексея Долматова) его фанатка, прилетевшая специально на концерт исполнителя в Москву с Бали. Россиянка требует возместить убытки, которые она понесла из-за отмены мероприятия, сообщает Mash.

Женщина приобрела билет еще в прошлом году. После сообщений музыканта в соцсетях об отмене концерта поклонница улетела отдыхать. Уже в отпуске она увидела новые данные: Гуф у себя на странице в блоге сообщал, что концерт все-таки состоится.

Россиянка вернулась в Москву, но уже по прилете узнала, что Гуфа отправили на лечение. Тогда девушка решила подать иск в суд.

Ранее стало известно, что выступление рэпера в Москве, запланированное на 25 марта, перенесено на 19 мая этого года из-за проблем со здоровьем у артиста.