Люди
17:28, 13 ноября 2022
1 мин.

Стало известно о смертельной опасности фастфуда

Стало известно о смертельной опасности фастфуда
Фото: Brian Chan / Unsplash

О смертельной опасности фастфуда россиян предупредила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. В интервью «Москве 24» она предупредила, что злоупотребление вредной едой вызывает зависимость и может привести к развитию опасных для жизни заболеваний.

Стало известно, что такая пища провоцирует нарушение обмена веществ, избыточный вес и развитие диабета второго типа. Жирная и соленая еда способна стать причиной развития деменции.

«Абдоминальное ожирение, как и инсулинорезистентность, способствует изменениям в структурах головного мозга. Уменьшается зона гиппокампа, объем которой напрямую зависит от способностей запоминать и анализировать», — объяснила Королева.

Диетолог советует полностью отказаться от фастфуда. Однако тем, кто не может этого сделать, Королева рекомендует питаться такой едой не более одного раза в неделю.

Ранее доктор Александр Мясников назвал главный способ борьбы с изжогой. Важно сократить употребление шоколада, кофе, алкоголя, жирной пищи и фастфуда, пояснил он.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.