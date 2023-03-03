Федук потребовал от Элджея пять миллионов рублей компенсации

Пять миллионов рублей компенсации потребовал певец Федук от рэпера Элджея. Фрагмент досудебной претензии к коллеге исполнитель выложил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Вами неправомерно, без ссылки на мое соавторство и без получения моего согласия до всеобщего сведения было доведено произведение Punks Not Dead», — указано в тексте обращения Федука к Элджею.

Федук рассчитывает взыскать указанную сумму из-за того, что Элджей опубликовал трек Punks Not Dead на платформе «VK Музыка». Совместная композиция музыкантов вошла в альбом Элджея «Sayonara боль», Федук в качестве соавтора в ней не указан.

Как сообщает издание The Flow, в день выхода другого трека Элджея Harakiri Федук обратился к нему со следующими словами: «Ты *** мамин, а не самурай! И мой куплет даже не думай на свой говноальбом брать». В итоге имя певца убрали из треклиста.

Ранее стало известно, что экс-супруга Элджея Настя Ивлеева при разводе забрала у рэпера двухэтажный дом в Подмосковье, гараж с пятью автомобилями и землю. По данным СМИ, при разделе имущества музыкант остался без собственного жилья.