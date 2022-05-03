Известная российская актриса раскритиковала феминизм

О своем негативном отношении к громкой фемповестке рассказала в интервью «Москвич Mag» советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка РФ Жанна Эппле.

Она раскритиковала феминизм, заявив, матриархат и бунтарский дух противоположны ее понимаю жизни. Эппле уточнила, что искренне верит, что матриархат и феминизм вскоре перестанут быть модными понятиями и все вернется на круги своя, когда мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина.

«Ни в коем случае все это движение не пойдет дальше. Почему оно появилось? Мне кажется, это какая-то компенсация нехватки самого главного. А все люди хотят только одного — счастья. Когда его нет, то они начинают придумывать всякие абсолютно неправильные теории», — отметила артистка. Она объясняет популярность фемдвижения нехваткой положительных эмоций у современного человека.

Ранее москвичи сорвали открытие фестиваля, посвященного феминизму и гендерному просвещению. Недалеко от места его проведения собрались люди с флагом «Национально-освободительного движения» и плакатом против ЛГБТ-акций.