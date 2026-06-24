Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал МГИМО лучшим дипломатическим вузом в мире. Такое заявление политик сделал на встрече с учащимися гимназий и техникумов восточной части Словакии, пишет ТАСС.

«В ГДР были хорошие вузы, конечно же, и в бывшем Советском Союзе. В Москве находится лучший в мире дипломатический вуз, который называется МГИМО. Это государственный институт международных отношений. Он считается лучшим дипломатическим вузом в мире», — подчеркнул Фицо.

Ранее сообщалось, что внук основателя Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль рассказал журналистам, что рассматривает Москву в качестве места жительства. По его словам, Москва — город, в котором есть много возможностей для развития и деятельности по созданию единства, так как это столица России.