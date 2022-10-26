Фигура 53-летней Светланы Бондарчук восхитила пользователей сети

Кадрами в мини-платье поделилась телеведущая и журналистка Светлана Бондарчук в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Фигура 53-летней звезды восхитила пользователей сети.

На опубликованном черно-белом видео Бондарчук запечатлена в обтягивающем платье без рукавов и в туфлях на каблуках. «Где купить такие ноги?», «Какая стройная», «Что нужно есть, чтоб так выглядеть?» — написали фолловеры.

Ранее в своем личном блоге знаменитость сообщила, что весит 60 килограммов при росте 177 сантиметров. Бондарчук уточнила, что не соблюдает диету, но каждый день занимается йогой или пилатесом.

До этого свои параметры раскрыла актриса Настасья Самбурская. Звезда рассказала подписчикам, что при росте 178 сантиметров она весит 63 килограмма.