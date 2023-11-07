Фигура Бони в трусах восхитила пользователей сети

Фигуру в трусах и топе показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая, блогер 43-летняя Виктория Боня.

В ролике Боня сидит на стремянке в коротком розовом топе, кожаной куртке, черных трусах, капроновых колготках и туфлях. Волосы она уложила небрежными волнами, в макияже выбрала розовую помаду и подчеркнула глаза стрелками.

«Огонь», «Красиво», «Не каждая может похвастаться в этом возрасте такой шикарной фигурой и внешностью», «Идеальна во всем», «Женщина-кошка», «Красивая женщина, цветет и пахнет», «Вы с каждым днем все шикарнее», «Шикарная», — написали пользователи сети.

Ранее Виктория Боня ответила на слухи о пластике ягодиц.