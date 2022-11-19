Фигура Бони в мини-платье восхитила пользователей сети

Фотографию в мини-платье опубликовала телеведущая и блогер Виктория Боня в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Снимок, на котором звезда позирует в обтягивающем наряде с блестками, восхитил пользователей сети.

Образ телеведущая дополнила укладкой и туфлями на высоком каблуке золотистого цвета. «Роскошные ноги», «Нереальная красотка», «Ноги — отвал башки», — написали фолловеры. Кто-то отметил, что Боне идет ее нынешний цвет волос.

Ранее блогер продемонстрировала похудевшие после восхождения в горы ноги. Боня сообщила, что собирается заняться бегом, чтобы вернуть прежнюю форму.