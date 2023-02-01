Фигура Нюши в откровенном купальнике восхитила пользователей сети
Фигуру в купальнике продемонстрировала в своем Instagram-аккаунте _(соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)__певица Нюша.
«Перезагрузка прошла успешно», — подписала серию откровенных фотографий артистка. Увиденное восхитило ее подписчиков.
«Красотка», «Шикарная фигура», «Нюша, у тебя очень красивые ножки», — написали в комментариях пользователи сети. Несколько юзеров признались, что не понимают, зачем выставлять подобные снимки на всеобщее обозрение.
Певица провела отпуск на Мальдивах. Моментами своего отдыха она регулярно делилась с фолловерами. Во вторник, 31 января, знаменитая москвичка сообщила, что скоро отправляется домой.
Ранее Нюша опубликовала видеоролик, в котором запечатлено ее дефиле на фоне ночного города в черном латексном платье без бретелей.