Люди
13:54, 01 февраля 2023
1 мин.

Фигура Нюши в откровенном купальнике восхитила пользователей сети

Фигура Нюши в откровенном купальнике восхитила пользователей сети
Фото: @nyusha_nyusha

Фигуру в купальнике продемонстрировала в своем Instagram-аккаунте _(соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)__певица Нюша.

«Перезагрузка прошла успешно», — подписала серию откровенных фотографий артистка. Увиденное восхитило ее подписчиков.

«Красотка», «Шикарная фигура», «Нюша, у тебя очень красивые ножки», — написали в комментариях пользователи сети. Несколько юзеров признались, что не понимают, зачем выставлять подобные снимки на всеобщее обозрение.

Певица провела отпуск на Мальдивах. Моментами своего отдыха она регулярно делилась с фолловерами. Во вторник, 31 января, знаменитая москвичка сообщила, что скоро отправляется домой.

Ранее Нюша опубликовала видеоролик, в котором запечатлено ее дефиле на фоне ночного города в черном латексном платье без бретелей.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.