Фигура Нюши в откровенном купальнике восхитила пользователей сети

Фигуру в купальнике продемонстрировала в своем Instagram-аккаунте _(соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)__певица Нюша.

«Перезагрузка прошла успешно», — подписала серию откровенных фотографий артистка. Увиденное восхитило ее подписчиков.

«Красотка», «Шикарная фигура», «Нюша, у тебя очень красивые ножки», — написали в комментариях пользователи сети. Несколько юзеров признались, что не понимают, зачем выставлять подобные снимки на всеобщее обозрение.