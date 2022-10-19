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19:42, 19 октября 2022
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Фигура Самбурской в купальнике восхитила пользователей сети

Фигура Самбурской в купальнике восхитила пользователей сети
Фото: @samburskaya

Фигуру в купальнике продемонстрировала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), актриса Настасья Самбурская. Увиденное восхитило пользователей.

«Такая осень мне очень нравится», — подписала снимок Самбурская. В кадре она в черном бикини любуется закатом.

«А нам нравятся подобные фотки с отдыха», «Очень красиво», «Фигура шик», «Фигура просто кайф», «Красиво прокаченное тело», «Фигура мечты», — отреагировали фолловеры звезды в комментариях.

Ранее Самбурская показала пресс после тренировки. Она сняла себя в зеркале в топе и спортивных штанах.

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