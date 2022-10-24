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12:31, 24 октября 2022
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Фигура Самбурской в сетчатом боди восхитила подписчиков

Фигура Самбурской в сетчатом боди восхитила подписчиков
Фото: @dvelichko / @samburskaya

Серию черно-белых снимков выложила актриса Настасья Самбурская в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Фигура звезды в сетчатом боди восхитила пользователей сети.

На опубликованных кадрах артистка позирует на лежаке в прозрачном боди с открытыми плечами и в туфлях на шпильках. Откровенный образ Самбурская дополнила солнечными очками и крупными серьгами.

«Фигура просто вау. Есть секрет вашей стройности?», «Это мотивация для всех девушек», «Красивая женщина», — написали подписчики в комментариях. Кто-то не оценил внешний вид Самбурской и посоветовал ей набрать несколько килограммов. «Нельзя так завидовать», — ответила критикам актриса.

Ранее Самбурская раскрыла свои параметры. Актриса сообщила, что при росте 178 сантиметров она весит 63 килограмма.

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