49-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике показала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 49-летняя телеведущая, актриса и кулинар Юлия Высоцкая. Отсутствие ретуши на кадрах стало причиной споров среди подписчиков артистки.

«Бывают понедельники, как будто субботы», — подписала фото телеведущая. На снимке Высоцкая позирует в слитном черном купальнике и солнечных очках.

Комментаторы похвалили Высоцкую за фото без фильтров и косметики. «Естественная красота без накачанных губ и скул сейчас редкость», «Спасибо за ваши правдивые фото», «Смелый снимок», — написали фолловеры.

Кто-то отметил, что неуместно выкладывать подобные кадры в сеть. «Юлия красотка. Нет идеальных людей», — возразили на это в комментариях.

Ранее Высоцкая поделилась фотографией в коротких шортах. В подписи к снимку она сравнила себя с электровеником.