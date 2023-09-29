Известная фигуристка показала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике показала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) известная фигуристка Елизавета Туктамышева. Она опубликовала видео с отдыха на яхте.

На кадрах фигуристка в черно-розовом бикини нырнула в воду с судна. Туктамышева отметила геолокацию, указав, что находится в Сочи. «Очень красиво, очень понравилось», — поделилась она впечатлениями от отдыха.

Туктамышева — чемпионка мира и чемпионка Европы 2015 года, серебряный призер чемпионата мира 2021 года, бронзовый призер чемпионата Европы и чемпионка России 2013 года.

Ранее Туктамышева и ее коллега Евгения Медведева сфотографировались в купальниках у бассейна. Пользователи сети восхитились внешним видом спортсменок.