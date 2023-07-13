Россиянки начали самостоятельно увеличивать себе губы филлерами с маркетплейсов

Жительницы России начали самостоятельно делать себе инъекции в домашних условиях филлерами, купленными на популярных маркетплейсах Ozon и Wildberries. В домашних условиях они увеличивают себе губы, вводят филлеры в подбородок и другие зоны. В отзывах многие поделились фотографиями своих работ, сообщает Baza.

Таким образом женщины экономят на услугах квалифицированных косметологов. Многие из них признаются, что делали «уколы красоты» впервые, не имея образования и опыта, основываясь лишь на роликах из интернета.

Продавцы товара, в свою очередь, в ответ на отзывы дают рекомендации, которых необходимо придерживаться после инъекций, и напоминают о санитарных правилах.

Ранее видео с последствиями удаления препарата из губ и последующим отеком Квинке показала московский блогер Картье Бугатти.