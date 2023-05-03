Филипп Киркоров раскрыл подробности личной жизни

Подробности личной жизни в беседе с MK.RU раскрыл певец Филипп Киркоров. Артист рассказал, что не одинок.

«И сегодня я не один. Мое сердце занято не только зрителем, но и человеком, ради которого мне хочется жить и творить», — признался Киркоров.

По словам певца, в своей сценической жизни он «купается в роскоши», а, приходя с работы, нуждается в обычном домашнем уюте и тепле.

Ранее Киркоров высказался о своих сексуальных возможностях.