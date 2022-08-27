Юрист перечислила признаки финансового абьюза в семье

Признаки финансового абьюза в семье перечислила в своем Telegram-канале юрист Виктория Шергина. По ее словам, этот вид семейного насилия сложно распознать из-за стереотипа о мужской роли добытчика в семье.

Юрист отметила, что женщину должно насторожить, если супруг запрещает ей работать или учиться, объясняя это тем, что она должна заниматься домом и детьми. К тревожным признакам также относится тотальный контроль расходов со стороны партнера, критика трат второй половины, требование полного доступа к банковским счетам и картам, а также другие манипуляции, связанные с деньгами. К примеру, супруг может давать средства только в случае «правильного поведения», при этом не предоставлять доступа к сбережениям.

Иногда мужчина берет на себя полный контроль за финансами, обосновывая это ответственностью перед семьей. У женщины в таком случае не остается собственных денег, ей приходится просить средства на любые траты и обосновывать их необходимость, как у более старшего и опытного взрослого. «Выйти из таких отношений непросто, поскольку безопасность базируется на деньгах, которых у подавляемого партнера попросту нет», — пояснила специалист. Шергина добавила, что абьюз не зависит от пола, и в подобную зависимость могут попадать и мужчины.

Ранее основные признаки нездоровых отношений перечислила магистр клинической психологии, гештальт-терапевт, руководитель реабилитационного центра «Двойной диагноз» Татьяна Метелева. К ним специалист отнесла агрессивное вербальное общение, словесные угрозы, манипулятивное поведение, агрессивные насмешки в кругу друзей и семьи.