Пользователи сети оценили фото известной телеведущей Елены Летучей с пляжа

Фотографией с пляжа поделилась в личном Telegram-канале телеведущая Елена Летучая. Пользователи сети публикацию оценили.

«Давно я так чудесно не купалась в открытой воде», — призналась известная телеведущая. На фото она предстала в ярком желтом бикини и парео такого же цвета.

«Елена, вы очень шикарная!», «Очень красиво!!! Хорошего отдыха!!!», «Шикарная, купальник хороший», — отреагировали на увиденное юзеры.

Ранее Летучая раскрыла смысл откровенных фото в жизни знаменитостей. «Все эти истории о том, что "меня взломали и выложили интимные фото", — полная чушь», — заявила она.