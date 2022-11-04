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02:29, 04 ноября 2022
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Известный актер признался в любви к фотографиям старой Москвы

Страстная площадь (ныне площадь Пушкина) в Москве. 1934 год. Слева -колокольня Страстного монастыря, на переднем плане - крыша кинотеатра "Центральный". Возле бульвара (справа) - трамвайная станция.
Страстная площадь (ныне площадь Пушкина) в Москве. 1934 год. Слева -колокольня Страстного монастыря, на переднем плане - крыша кинотеатра "Центральный". Возле бульвара (справа) - трамвайная станция.
Фото: Елизавета Микулина / РИА Новости

В любви к фотографиям старой Москвы признался в интервью «Москвич Mag» известный российский актер театра, кино и дубляжа, композитор, заслуженный артист Российской Федерации Кирилл Пирогов. Он отметил, что ему нравится сравнивать столицу в прошлом и в настоящем.

«Мне очень интересно, какой была Москва: много нового и прекрасного, но оно снаружи, а внутри город все равно остается самим собой», — сказал он.

Артист рассказал, как его поразила архивная фотография Тверского монастыря, где на месте памятника поэту Александру Пушкину (он сначала стоял с другой стороны бульвара) было подворье Страстного монастыря. По его мнению, если бы подворье было сохранено, ощущение от улицы было бы совсем другим.

«Тогда Москва была другой: гораздо ниже и уютнее, как говорят про наш город — "хлебосольная". Сейчас Москва отличается тем, что в ней действительно можно найти все что угодно, любому человеку по своим интересам: место или занятие», — добавил Пирогов.

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