Московские звезды поделились фотографиями со школьных линеек в День знаний
Блогер Оксана Самойлова и другие звезды опубликовали фото с детьми в День знаний.
Блогер и модель Оксана Самойлова и другие звезды опубликовали фото с детьми в День знаний. Снимки московские знаменитости публиковали на личных страницах в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), и своих Telegram-каналах.
Многодетная Оксана Самойлова с мужем, рэпером Джиганом повели на школьную линейку трех дочерей. «Сегодня у нас особенное 1 сентября. У нас уже три школьницы. Майюшка — наша младшенькая — сегодня тоже пошла в школу. Это мой страшный сон», — написала она и отметила, что теперь вся нагрузка умножается на три, а нервы — делятся на три.
В центре снимка стоит первоклассница Майя, а по бокам от нее в синей школьной форме стоят сестры — шестиклассница Ариела и третьеклассница Лея. Кроме того, в кадре позируют Джиган и Оксана.
Опубликовал фотографии с 1 сентября и певец Филипп Киркоров. Он проводил в новое учебное заведение — Технолицей — своего сына Мартина, который стал пятиклассником. Мальчик с отцом надели на праздник костюмы темного-синего цвета. Киркоров также поделился тематическими снимками. На одном их них он позирует с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, а на втором — с телеведущим Андреем Малаховым.
«Чем старше класс, в который идет ребенок, тем более расслабленно одеваются родители на линейку и тем меньше улыбок на лицах детей. С первым Сентября! С Днем знаний! Пусть учебный год будет продуктивным и по силам всем причастным!», — написала актриса Екатерина Волкова.
Знаменитость поделилась фотографией. На снимке ее дочь Елизавета в школьной форме стоит в центре, ее приобнимает отец, танцор Андрей Карпов, а на ее плечк лежит рука самой Волковой. Артистка отметила, что девочка пошла в шестой класс.
Актриса Анна Хилькевич сделала фото у школы, в которой будет учиться ее старшая дочь Арианна. На снимке она позирует с мужем, бизнесменом Артуром Волковым, новоиспеченной школьницей и младшей дочерью Марией. «Вот и все! Наша девочка теперь первоклашка», — написала артистка.
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Певица Слава проводила свою младшую дочь Антонину в шестой класс, а телеведущая Алена Водонаева отправила сына Богдана в седьмой класс. В третий класс пошла девочка Стефания, дочь актрисы Марии Горбань. Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко пришли на линейку к сыну Александру, известному как Гном Гномыч. Мальчик будет учиться в третьем классе. Третьеклассником в этом году стал и сын певца Сергея Лазарева Никита.
Ранее Собянин заявил об абсолютном рекорде количества учащихся в школах Москвы. Около 120 тысяч первоклассников сели за парты в школах Москвы в пятницу, 1 сентября.