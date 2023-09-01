Московские звезды поделились фотографиями со школьных линеек в День знаний

Блогер и модель Оксана Самойлова и другие звезды опубликовали фото с детьми в День знаний. Снимки московские знаменитости публиковали на личных страницах в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), и своих Telegram-каналах.

Многодетная Оксана Самойлова с мужем, рэпером Джиганом повели на школьную линейку трех дочерей. «Сегодня у нас особенное 1 сентября. У нас уже три школьницы. Майюшка — наша младшенькая — сегодня тоже пошла в школу. Это мой страшный сон», — написала она и отметила, что теперь вся нагрузка умножается на три, а нервы — делятся на три.

В центре снимка стоит первоклассница Майя, а по бокам от нее в синей школьной форме стоят сестры — шестиклассница Ариела и третьеклассница Лея. Кроме того, в кадре позируют Джиган и Оксана.