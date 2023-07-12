Ида Галич ответила на упрек в «потерявшейся» груди

На упрек в «потерявшейся» груди ответила в своем Telegram-канале блогер, певица и телеведущая Ида Галич. Она заявила об отсутствии неудобств из-за небольшого бюста.

«Не всем повезло родиться с идеальными формами. Но ни в одной из сфер своей жизни я дискомфорта по этому поводу не испытываю. Боженька не наградил меня грудью, но послал мне мозги и родителей, которые смогли меня достойно воспитать», — подчеркнула Галич.

К посту она прикрепила скриншот записи из другого Telegram-канала, где автор иронично просит у подписчиков помощи в поисках груди на теле Галич.

«Меня поражает, как люди целенаправленно могут обижать человека по поводу его физической формы. А если бы это был мой комплекс? Если бы я после этого пошла и легла бы под нож хирурга, вам бы стало от этого легче? Или веселее как-то?» — обратилась она к автору, отметив, что он «туп и невоспитан».

Телеведущая пожелала обидчику однажды проснуться очень счастливым и избавиться от накопившейся желчи. Она добавила, что пока не собирается как-либо видоизменять свою грудь.

«Может быть, когда я рожу и выкормлю второго детину, захочу совершить небольшой апгрейд. Но сейчас меня все устраивает», — заявила Галич.

Ранее в любви к своей маленькой груди призналась певица Полина Гагарина.