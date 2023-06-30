Ида Галич в нижнем белье станцевала на видео

Фигуру в нижнем белье показала на видео, опубликованном на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), блогер, телеведущая Ида Галич.

На кадрах ролика знаменитость пританцовывает перед зеркалом в спальне под песню Стаса Михалкова «Золотое сердце».

Галич вышла к подписчикам без косметики, в трусах с пайетками, подвернутой ночной сорочке и с полотенцем на голове.

Ранее Ида Галич показала шпагат на пилоне.