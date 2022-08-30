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Максим Галкин раскрыл свое местонахождение

Максим Галкин раскрыл свое местонахождение
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Популярный российский юморист Максим Галкин раскрыл свое местонахождение на личной странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). В видеоролике в сторис артист рассказал, что находится в Австралии.

«Именно так я понимаю, где я сейчас. Фикус есть, значит, я в Австралии. Ну и, конечно же залив. Красота. Причем в Австралии это сейчас зима. В Сиднее зима, как у нас лето. Тут бывает разная зима, но в этот раз такая классная и мягкая», — говорит Галкин, показывая подписчикам зеленые пейзажи и визитную карточку города — Сиднейский оперный театр.

Ранее стало известно о возвращении супруги Галкина, певицы Аллы Пугачевой в Москву. Дизайнер Игорь Гуляев опубликовал в сети видео с примадонной. «Аллуся, как же тебя не хватало!» — подписал он ролик.

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