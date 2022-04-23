Юморист, супруг певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин объяснил свой отъезд в Израиль. В Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) он подчеркнул, что предательства в его действиях нет.

Галкин отметил, что любит Россию и российского зрителя, однако имеет право любить и другие места — например, Израиль. «Здесь мои родители лечились от онкологии, израильские врачи продлили им жизнь. Вообще меня многое связывает с этой землей. Она для меня такая же родная, как и Россия», — заявил шоумен.

Галкин добавил, что как бы ни хотел выступать в России, на данный момент это невозможно из-за финансовых трудностей. Он на время перебрался в Израиль, чтобы отдохнуть и подготовиться к будущим концертам. «Я всегда готов выступать перед любимым русским зрителем, независимо от гонорара: и в больших, и в маленьких городах. Не упрекайте меня в предательстве, предательства здесь нет», — заключил юморист.

Ранее на отъезд Пугачевой и Галкина с детьми в Израиль отреагировал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он подчеркнул, что знаменитая семья много трудилась и заслужила право на отдых.