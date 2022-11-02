20:02, 02 ноября 2022
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Галустян назвал способы расслабиться после загруженного дня
Фото: Dan Smedley / Unsplash
Способы расслабиться после загруженного дня назвал в интервью «Вокруг.ру» актер и юморист Михаил Галустян.
«Восстанавливать силы, мне, как бы это странно ни звучало, помогает душ. Постоишь под музыку под водичкой, потом с детками вечером посидишь, посмеешься — и все классно. Общение с друзьями психологически разгружает. Практическая стрельба помогает освободиться от негатива, придает уверенности в себе — настоящее мужское хобби», — сказал артист.
Кроме того, Галустян рассказал, что по утрам занимается физкультурой. Так он заряжается бодростью на весь день.
Ранее Михаил Галустян показал семейную жизнь на видео. «Самое главное в жизни — это семья», — написал он под видеозаписью.